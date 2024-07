Jonas Vingegaard (Team Visma / Lease a Bike) venceu ao sprint a décima primeira etapa da Volta a França em bicicleta.

Num dia algo atribulado, o ciclista dinamarquês surpreendeu Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) e bateu mesmo o camisola amarela ao sprint. Tudo isto aconteceu depois de uma recuperação sensacional do bicampeão em título do Tour, que teve de ir «buscar» o adversário mais direto, depois de um ataque a pouco mais de 15km do fim.

Um verdadeiro duelo de titãs terminou com o triunfo de Vingegaard, que mantém o terceiro lugar da classificação geral, a um minuto e 14 segundos do líder. A fechar o pódio da etapa, Remco Evenepoel ainda conseguiu minimizar os estragos e continua assim no segundo posto, agora a pouco mais de um minuto do esloveno.

Veja a chegada ao sprint entre Vingegaard e Pogacar:

Outro dos principais destaques da corrida foi a ascensão de João Almeida ao quinto lugar da classificação geral, depois de beneficiar de um mau dia do companheiro de equipa Juan Ayuso. Assim sendo, mantém-se como o melhor português em prova e o melhor «dos restantes», apenas atrás do quarteto formado por Pogacar, Evenepoel, Vingegaard e Roglic.

Segue-se mais uma jornada com ligeiras subidas (três contagens de quarta categoria), num dia que pode sorrir novamente aos sprinters, num total de 203,6km entre Aurillac e Villeneuve-sur-Lot.