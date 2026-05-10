Ciclismo: Adam Yates sofre concussão e Emirates perde o líder no Giro
Vine e Soler continuam hospitalizados e são outras baixas de peso na equipa de António Morgado
Adam Yates, de 33 anos, viu-se obrigado a desistir da Volta a Itália, na sequência da arrepiante queda que marcou a segunda etapa, no sábado, na Bulgária. Numa curva a descer e com o piso encharcado, dezenas de ciclistas foram ao asfalto. Alguns até embateram nos “rails”.
No caso do líder da UAE Emirates, sofreu uma concussão e «laceração na orelha esquerda». Yates foi promovido a líder da equipa face à ausência de João Almeida. Mas os problemas da UAE não terminam por aí.
«Jay Vine sofreu uma concussão e uma fratura num cotovelo, Marc Soler tem uma fratura na pélvis», esclareceu a equipa dos Emirados. A dupla continua hospitalizada e a UAE mantém cinco corredores no “Giro”, entre os quais o português António Morgado, também envolvido na queda.
Unfortunately, we can confirm that @AdamYates7 will not start stage 3 of the @giroditalia. You can find a full medical update below ⤵️— @UAE-TeamEmirates (@TeamEmiratesUAE) May 10, 2026
Dr. Adrian Rotunno (Medical Director): "Unfortunately we were badly affected by the crash on stage 2 yesterday. Jay Vine suffered a concussion… pic.twitter.com/6OeLVw7BNN