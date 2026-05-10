Adam Yates, de 33 anos, viu-se obrigado a desistir da Volta a Itália, na sequência da arrepiante queda que marcou a segunda etapa, no sábado, na Bulgária. Numa curva a descer e com o piso encharcado, dezenas de ciclistas foram ao asfalto. Alguns até embateram nos “rails”.

No caso do líder da UAE Emirates, sofreu uma concussão e «laceração na orelha esquerda». Yates foi promovido a líder da equipa face à ausência de João Almeida. Mas os problemas da UAE não terminam por aí.

«Jay Vine sofreu uma concussão e uma fratura num cotovelo, Marc Soler tem uma fratura na pélvis», esclareceu a equipa dos Emirados. A dupla continua hospitalizada e a UAE mantém cinco corredores no “Giro”, entre os quais o português António Morgado, também envolvido na queda.

