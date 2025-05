Afonso Eulálio colocou um ponto final na participação na Volta a Itália, ao abandonar durante a 19.ª etapa.

O ciclista português realizava a primeira Grande Volta da carreira e esta quarta-feira chegou mesmo a ser o primeiro a passar o célebre Mortirolo. À partida para a antepenúltima etapa do Giro, Afonso Eulálio estava na 69.ª posição da classificação gera, a mais de duas horas do líder.

As causas do abandono ainda não foram divulgadas pela equipa do atleta, a Bahrain - Victorious.