Está confirmada a equipa da UAE Team Emirates para a 109.ª edição da Volta a Itália em bicicleta, que conta com a presença de António Morgado.

O ciclista português junta-se a um grupo liderado pelo britânico Adam Yates, ao qual se juntam ainda nomes como Jan Christen, Jay Vine ou Jhonatan Narváez. Recorde-se que, inicialmente, João Almeida seria o chefe de fila da equipa para o Giro, mas uma doença afetou o seu período de preparação para a prova e os planos foram alterados.

A Volta a Itália arranca na próxima sexta-feira, em solo búlgaro, e vai prolongar-se até ao fim do mês, com a etapa que começa e termina na capital italiana (Roma).