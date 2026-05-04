Ciclismo: UAE sem João Almeida, mas com António Morgado na Volta a Itália
Português integra equipa liderada por Adam Yates para a primeira «Grande Volta» da temporada
Português integra equipa liderada por Adam Yates para a primeira «Grande Volta» da temporada
Está confirmada a equipa da UAE Team Emirates para a 109.ª edição da Volta a Itália em bicicleta, que conta com a presença de António Morgado.
O ciclista português junta-se a um grupo liderado pelo britânico Adam Yates, ao qual se juntam ainda nomes como Jan Christen, Jay Vine ou Jhonatan Narváez. Recorde-se que, inicialmente, João Almeida seria o chefe de fila da equipa para o Giro, mas uma doença afetou o seu período de preparação para a prova e os planos foram alterados.
A Volta a Itália arranca na próxima sexta-feira, em solo búlgaro, e vai prolongar-se até ao fim do mês, com a etapa que começa e termina na capital italiana (Roma).
It’s time for the first Grand Tour of the season! 🇮🇹👚— @UAE-TeamEmirates (@TeamEmiratesUAE) May 4, 2026
Led by the experienced @AdamYates7 , our eight-man team is ready to target the GC and stage victories! Andiamo 🔜
🇬🇧 @AdamYates7
🇪🇸 @Igorarrieta9
🇩🇰 @mikkelbbjerg
🇪🇨 @NarvaezJho
🇪🇸 @solermarc93
🇨🇭 Jan Christen
🇵🇹… pic.twitter.com/3q6dwjllLd