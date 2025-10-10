A edição de 2026 da Volta a Itália vai arrancar na Bulgária, anunciou Urbano Cairo, presidente do grupo RCS, responsável pela organização da mais prestigiada prova de ciclismo italiana por etapas.

«Depois de partirmos da Albânia em maio passado, no próximo ano será a Bulgária a acolher o início do Giro», afirmou Cairo, à margem de um festival desportivo promovido pelo jornal Gazzetta dello Sport.

A Volta a Itália vai começar fora do território italiano pela 16.ª ocasião, sendo que metade dessas partidas internacionais ocorreram nas últimas 16 edições, com saídas dos Países Baixos (2010 e 2016), da Dinamarca (2012), do Reino Unido (2014), de Israel (2018), da Hungria (2022) e da Albânia (2025).

No próximo ano, a prova vai realizar-se de 9 a 31 de maio.