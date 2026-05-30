Afonso Eulálio realizou mais uma exibição de excelência na penúltima etapa da Volta a Itália em bicicleta, este sábado, faltando apenas a confirmação da vitória na classificação da juventude.

Na sequência de um dia menos bom, em que perdeu um minuto para Davide Piganzoli, o português confessa ter tentado apenas «lutar» e conseguiu ter o suficiente para um último esforço, já no fim da etapa. Eulálio fala num «recorde» pessoal ao terminar este Giro, sendo que no ano passado teve de abandonar na 19.ª etapa.

«Ontem foi um dia muito duro e no final perdi um minuto para o [Davide] Piganzoli. Hoje, apenas tentei lutar. Toda a equipa acreditou em mim e isso deu-me mais força e apenas lutei até ao final. Abrandei um pouco, respirei. Depois o Piganzoli chegou com um ritmo muito forte. Apenas tentei sobreviver. Respirei na zona plana e depois tinha pernas para um último esforço», afirma.

«No ano passado, fui para casa dois dias antes [da chegada a Roma]. Já é um recorde para mim terminar o Giro. Mas depois da corrida vamos desfrutar, a equipa toda. Foi uma loucura, sofremos tanto nestas três semanas, mas chegámos ao final com alguma coisa, é muito bom», acrescenta.