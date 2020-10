João Almeida voltou a ganhar tempo para a concorrência, com um ataque a 800 metros do fim da etapa que deixou os perseguidores para trás, consolidando a liderança com mais dois segundos. Mais uma demonstração de força incrível do ciclista luso.

Passam agora a ser 17 os segundos de vantagem para Kelderman, segundo classificado, e 2m58 para o terceiro na geral.

Num dia em que a vitória na etapa foi discutida por dois dos integrantes da fuga do dia, Jan Tratnik e Ben O'Connor, o triunfo sorriu ao primeiro graças a uma ponta final muito forte.

Os dois ciclistas cortaram a meta com mais quase 13 minutos para o pelotão, no qual vinha integrado João Almeida.

Em destaque na etapa esteve o outro português em prova: Rúben Guerreiro. A cerca de 50 quilómetros do fim, o ciclista do Montijo seguia no grupo da frente e e parecia ter tudo para lutar pela vitória na etapa, que seria o seu segundo triunfo.

Contudo, com o avançar da tirada, o português, depois de ja ter recuperado pontos na luta pela camisola de líder da montanha, deixou de lutar pela vitória na etapa, chegando a 11m48 do primeiro classificado, imediatamente à frente de João Almeida.

