Nicolas Prodhomme (Decathlon AG2R La Mondiale Team) venceu a 19.ª etapa da Volta a Itália, num dia em que a fuga voltou a ser feliz. O francês chegou sozinho à meta e festejou, aos 28 anos, o primeiro triunfo da carreira em Grandes Voltas.

Ainda assim, as notícias que vieram de Itália não foram as melhores para Portugal, já que Afonso Eulálio colocou um ponto final na participação neste Giro, acabando por abandonar.

No que toca às contas da geral, Isaac del Toro (UAE Team Emirates) e Richard Carapaz (EF Education - EasyPost) voltaram a soltar-se da restante concorrência e os dois fecharam o «top-3» da etapa, sem grandes diferenças face à vantagem com que o mexicano iniciou a etapa. A camisola rosa continua no corpo de Isaac del Toro, que tem agora 43 segundos de vantagem para o equatoriano e 1m21s sobre Simon Yates (Team Visma / Lease a Bike).

Assista aqui à vitória de Nicolas Prodhomme:

Segue-se agora a penúltima etapa desta Volta a Itália, a última que conta para a classificação geral e que pode fazer diferenças entre os favoritos à conquista da camisola rosa. Ao todo serão 205 km, entre Verrès e Sestrière, com quatro contagens de montanha e uma de categoria especial, no topo do Colle delle Finestre.