O ciclista português João Almeida sai mais líder na Volta a Itália após a 14.ª etapa. O corredor da Deceuninck-QuickStep foi sexto no contrarrelógio de 34,1 quilómetros e ganhou vantagem para praticamente toda a concorrência, numa etapa ganha por Filippo Ganna (Ineos).

Almeida findou o contrarrelógio em 44 minutos e 11 segundos, a um minuto e 31 segundos de Ganna, campeão do mundo que repetiu a vitória alcançada no primeiro 'crono' do Giro.

O corredor luso de 22 anos tem agora 56 segundos de vantagem para o segundo classificado, que continua a ser Wilco Kelderman (Sunweb), mas aumentou de forma mais evidente para toda a concorrência, antes da montanha que marca a etapa número 15, no domingo. O espanhol Pello Bilbao (Bahrain-Mclaren) continua em terceiro, mas agora a dois minutos e 11 segundos de Almeida.

No domingo, a 15.ª etapa liga Base Aerea Rivolto a Piancavallo, na distância de 185 quilómetros. Uma tirada plena de montanha, com duas contagens de segunda categoria e uma de primeira, com a qual termina a etapa. Recorde-se que, para além de Almeida, vai ser um dia importante para outro português, Rúben Guerreiro, que é o atual líder da camisola da montanha.

CLASSIFICAÇÃO - 14.ª Etapa (Conegliano-Valdobbiadene, 34.1km)

1.º: Filippo Ganna (Ineos), 42m40s

2.º: Rohan Dennis (Ineos), +26s

3.º: Brandon Mcnulty (UAE-Team Emirates), +01m09s

4.º: Thomas de Gendt (Lotto-Soudal), +01m11s

5.º: Josef Cerny (CCC), +01m16s

6.º: João Almeida (Deceuninck-QuickStep), +01m31s

7.º: Tanel Kangert (Education First), +01m33s

8.º: Jonathan Castroviejo (Ineos), +01m44s

9.º: Wilco Kelderman (Sunweb), +01m47s

10.º: Jan Tratnik (Bahrain-McLaren), +02m00s