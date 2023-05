João Almeida voltou a perder tempo para o líder da Volta a Itália na etapa 19. O ciclista português pode ter assegurado o pódio do Giro, mas está agora a um minuto do camisola rosa, que continua a ser Geraint Thomas.

Numa etapa com muita montanha, Primoz Roglic foi quem mais ganhou, encurtando três segundos para o líder da prova, depois de ter sido mais forte na ponta final da etapa. Almeida perdeu 20 segundos para Thomas e 23 para Roglic.

João Almeida ainda conseguiu recuperar após um primeiro ataque de Roglic, mas não resistiu a um segundo ataque, do camisola rosa, que depois perdeu nos metros finais tempo para o esloveno Roglic.

As contas finais do Giro vão, à partida, ficar decididas neste sábado, com a realização de uma cronoescalada, de 18,6 km.

A tirada, de 183 quilómetros entre Longarone e Tre Cime di Lavaredo, foi ganha pelo colombiano Santiago Buitrago (Bahrain-Victorious), com 51 segundos de vantagem para o canadiano Derek Gee (Israel-Premier Tech), segundo, e 1.46 minutos para o dinamarquês Magnus Cort (EF Education-Easy Post), terceiro.

