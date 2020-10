Está na estrada a 16.ª etapa da Volta a Itália. A tirada de 229 quilómetros é a 13.ª com o português João Almeida na liderança.

A cerca de 50 quilómetros do fim, Rúben Guerreiro seguia no grupo da frente e e parecia ter tudo para lutar pela vitória na etapa, o que seria a segunda para o ciclista do Montijo.

Contudo, com o avançar da tirada, o português, depois de ja ter recuperado pontos na luta pela camisola de líder da montanha, deixou de lutar pela vitória na etapa.

