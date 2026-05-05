Nelson Oliveira vai alinhar pela 23.ª vez na carreira numa Grande Volta, desta feita na edição deste ano da Volta a Itália em bicicleta.

O ciclista da Movistar é o português com maior número de participações em «Grandes Voltas», sendo que esta será a quarta participação na prova italiana. Aos 37 anos, Nelson Oliveira vai ser um dos atletas ao serviço de Enric Mas, chefe de fila da equipa para o Giro.

De resto, a Movistar apresenta um bloco composto pelos seguintes ciclistas: Enric Mas, Orluis Aular, Iván Cortina, Juan Pedro López, Lorenzo Milesi, Javier Romo, Einer Rubio e Nelson Oliveira. Recorde-se que a Volta a Itália arranca esta sexta-feira e termina apenas a 31 de maio, sendo que António Morgado (UAE Team Emirates) é o outro português presente em competição.

Veja aqui o vídeo de apresentação da Movistar: