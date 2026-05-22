Alberto Bettiol (XDS Astana Team) deu o primeiro triunfo à Itália nesta edição do Giro.

O ciclista italiano concluiu os 189 quilómetros que ligaram Alessandria a Verbania de forma isolada e somou assim a segunda vitória na carreira em Grandes Voltas. Atrás de Bettiol chegou o norueguês Andreas Leknessund (Uno-X Mobility), sendo que Jasper Stuyven (Soudal Quick-Step) fechou o pódio.

Além disso, a fuga construiu uma vantagem superior a 13 minutos para o pelotão, que nunca pareceu realmente importado em lutar pela vitória. Afonso Eulálio (Bahrain-Victorious) cruzou a linha de meta na roda do colega de equipa Damiano Caruso, juntamente com os restantes favoritos. 

Este resultado não afeta a liderança do ciclista da Figueira da Foz, que mantém os 33 segundos de vantagem para Jonas Vingegaard (Team Visma/Lease a Bike) e 2m03s sobre Thymen Arensman (Netcompany INEOS).

Segue-se o derradeiro desafio para Eulálio na luta pela camisola rosa, a 14.ª etapa. Uma ligação de 133 quilómetros com cinco contagens de montanha, três delas de primeira categoria e a última das quais que coincide com o fim da jornada.

1- Afonso Eulálio (Bahrain-Victorious), 52h15m17s

1- Afonso Eulálio (Bahrain-Victorious), 52h15m17s
2- Jonas Vingegaard (Team Visma/Lease a Bike), a 33s
3- Thymen Arensman (Netcompany INEOS), a 2m03s
4- Felix Gall (Decathlon CMA CGM Team), a 2m30s
5- Ben O'Connor (Team Jayco AlUla), 2m50s
6- Jai Hindley (Red Bull-BORA-hansgrohe), 3m12s
7- Michael Storer (Tudor Pro Cycling Team), a 3m34s
8- Derek Gee-West (Lidl-Trek), a 3m40s
9- Giulio Pellizzari (Red Bull-BORA-hansgrohe), a 3m42s
10- Chris Harper (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team), a 4m15s

