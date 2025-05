Isaac del Toro (UAE Team Emirates) venceu a 17.ª etapa da Volta a Itália, depois de ter perdido muito tempo para a concorrência nesta terça-feira, e somou assim o primeiro triunfo em Grandes Voltas.

A ligação entre San Michele all'Adige e Bormio (155 km) trouxe uma fuga com o único português em prova, Afonso Eulálio, que se manteve junto dos melhores até cruzar a linha de meta. O português da Bahrain-Victorious fechou a jornada dentro do «top-10», a praticamente um minuto do vencedor.

Na descida rumo à meta, del Toro arrancou e deixou para trás a concorrência, acabando por chegar sozinho ao fim, numa arrancada a «solo» absolutamente sensacional. Romain Bardet (Team Picnic PostNL) terminou na segunda posição e Richard Carapaz (EF Education - EasyPost) fez terceiro, ambos a quatro segundos do mexicano.

Assista aqui à vitória de Isaac del Toro:

No que à classificação geral diz respeito, del Toro mantém a camisola rosa, agora com 41 segundos de vantagem para Carapaz, que subiu à segunda posição, e 51 segundos sobre Simon Yates.

Segue-se a 18.ª etapa do Giro, com 144 km que ligam Morbegno e Cesano Maderno, com três contagens de montanha e uma eventual chegada ao sprint, já dentro de um circuito com quatro passagens pela linha de meta.