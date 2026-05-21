Alec Segaert (Bahrain-Victorious) venceu de forma sensacional a 12.ª etapa da Volta a Itália em bicicleta.

O ciclista belga aproveitou a falta de sprinters puros no pelotão para lançar o ataque tardio, que não só apanhou toda a gente a dormir, como foi suficiente para levantar os braços e dar o primeiro triunfo à equipa nesta edição do Giro.

Este foi um dia em cheio para a equipa da Bahrain, que além da vitória ainda continua a ter Afonso Eulálio na liderança da classificação geral, agora com 33 segundos de vantagem para Jonas Vingegaard (Team Visma/Lease a Bike). Thymen Arensman ocupa o terceiro lugar, com 2m03s de diferença para o português.

Segue-se a 13.ª etapa desta Volta a Itália, com um total de 189 quilómetros entre Alessandria e Verbania e uma contagem de terceira categoria já na última fase da corrida.

Confira aqui o «top-10» da classificação geral:

1- Afonso Eulálio (Bahrain-Victorious), 48h10m38s
2- Jonas Vingegaard (Team Visma/Lease a Bike), a 33s
3- Thymen Arensman (Netcompany INEOS), a 2m03s
4- Felix Gall (Decathlon CMA CGM Team), a 2m30s
5- Ben O'Connor (Team Jayco AlUla), 2m50s
6- Jai Hindley (Red Bull-BORA-hansgrohe), 3m12s
7- Michael Storer (Tudor Pro Cycling Team), a 3m34s
8- Derek Gee-West (Lidl-Trek), a 3m40s
9- Giulio Pellizzari (Red Bull-BORA-hansgrohe), a 3m42s
10- Chris Harper (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team), a 4m15s

