VÍDEO: Segaert vence, Eulálio segura rosa e Bahrain tem dia em cheio
Português tem agora 33 segundos de vantagem para Jonas Vingegaard na liderança da classificação geral
Português tem agora 33 segundos de vantagem para Jonas Vingegaard na liderança da classificação geral
Alec Segaert (Bahrain-Victorious) venceu de forma sensacional a 12.ª etapa da Volta a Itália em bicicleta.
O ciclista belga aproveitou a falta de sprinters puros no pelotão para lançar o ataque tardio, que não só apanhou toda a gente a dormir, como foi suficiente para levantar os braços e dar o primeiro triunfo à equipa nesta edição do Giro.
Este foi um dia em cheio para a equipa da Bahrain, que além da vitória ainda continua a ter Afonso Eulálio na liderança da classificação geral, agora com 33 segundos de vantagem para Jonas Vingegaard (Team Visma/Lease a Bike). Thymen Arensman ocupa o terceiro lugar, com 2m03s de diferença para o português.
Assista aqui à vitória de Alec Segaert:
Segue-se a 13.ª etapa desta Volta a Itália, com um total de 189 quilómetros entre Alessandria e Verbania e uma contagem de terceira categoria já na última fase da corrida.
Confira aqui o «top-10» da classificação geral:
1- Afonso Eulálio (Bahrain-Victorious), 48h10m38s
2- Jonas Vingegaard (Team Visma/Lease a Bike), a 33s
3- Thymen Arensman (Netcompany INEOS), a 2m03s
4- Felix Gall (Decathlon CMA CGM Team), a 2m30s
5- Ben O'Connor (Team Jayco AlUla), 2m50s
6- Jai Hindley (Red Bull-BORA-hansgrohe), 3m12s
7- Michael Storer (Tudor Pro Cycling Team), a 3m34s
8- Derek Gee-West (Lidl-Trek), a 3m40s
9- Giulio Pellizzari (Red Bull-BORA-hansgrohe), a 3m42s
10- Chris Harper (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team), a 4m15s