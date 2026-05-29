VÍDEO: Sepp Kuss completa «trilogia» e vence na Volta a Itália
Afonso Eulálio volta a perder tempo e cai para sexto lugar na geral, agora a 7m26s de Jonas Vingegaard
Sepp Kuss (Team Visma/Lease a Bike) completou, esta sexta-feira, a «trilogia» e venceu pela primeira vez uma etapa na Volta a Itália em bicicleta.
Após ter ganho duas etapas na Volta a Espanha (2019 e 2023) e uma na Volta a França (2021), o ciclista norte-americano levantou os braços no topo da última subida do dia, confirmando assim o quinto triunfo da equipa nesta edição do Giro.
Derek Gee-West chegou a 13 segundos do vencedor, sendo que o colega de equipa, Giulio Ciccone, passou para a frente da classificação da montanha e fechou o pódio da jornada, a 36 segundos de Kuss.
Afonso Eulálio voltou a perder tempo para os principais favoritos e caiu a sexto na geral, ainda que se mantenha na liderança da classificação da juventude, com pouco mais de um minuto sobre Davide Piganzoli.
Segue-se a penúltima etapa desta Volta a Itália em bicicleta, com três contagens de montanha, duas delas de primeira categoria, sendo que a última culmina com o fim da jornada. Ao todo são 200 quilómetros, com o fim em Piancavallo.
Confira aqui o «top-10» da classificação geral:
1- Jonas Vingegaard (Team Visma/Lease a Bike), 75h13m16s
2- Felix Gall (Decathlon CMA CGM Team), a 4m03s
3- Jai Hindley (Red Bull-BORA-hansgrohe), a 5m04s
4- Thymen Arensman (Netcompany INEOS), a 5m33s
5- Derek Gee-West (Lidl-Trek), a 6m31s
6- Afonso Eulálio (Bahrain-Victorious), a 7m26s
7- Michael Storer (Tudor Pro Cycling Team), a 7m50s
8- Davide Piganzoli (Team Visma/Lease a Bike), a 8m29s
9- Damiano Caruso (Bahrain-Victorious), a 9m01s
10- Egan Bernal (Netcompany INEOS), a 11m19s