Volta a Itália: Eulálio exibe-se a alto nível e segura camisola da «juventude»
Português termina penúltima etapa no sétimo lugar, Jonas Vingegaard conquista Giro e completa «triplete» de Grandes Voltas no ciclismo
Falta apenas a consagração, mas já podemos dizer que Jonas Vingegaard (Team Visma/Lease a Bike) é o vencedor da 109.ª edição da Volta a Itália.
Este sábado foi dia de nova vitória para o ciclista dinamarquês, a quinta no Giro, assim como o confirmar da camisola rosa, que tem no corpo desde que a tirou de Afonso Eulálio. A poucos quilómetros da meta lançou um ataque fulminante, que começou por ter uma resposta de Felix Gall, mas rapidamente se transformou num trabalho a solo.
Mais atrás, a luta pela classificação da juventude (a três) animou o fim da jornada, já que Afonso Eulálio deu boa conta de si e aguentou o ritmo imposto por Davide Piganzoli, principal adversário na camisola branca.
Vingegaard cruzou a linha de meta com o habitual beijo no guiador, onde manteve desde início uma fotografia da mulher e dos dois filhos. Para a história fica o «triplete» do ciclismo, juntando a conquista da Volta a Itália às que já tinha conseguido no Tour e na Vuelta.
Assista ao triunfo de Jonas Vingegaard:
Segue-se a última etapa desta edição da Volta a Itália, com início e fim na cidade de Roma (131 quilómetros), e que servirá para consagrar os quatro vencedores das respetivas classificações, mas também para a oportunidade dos «sprinters» do pelotão somarem um triunfo na capital italiana.
Confira aqui a classificação geral do Giro:
1- Jonas Vingegaard (Team Visma/Lease a Bike), 80h17m01s
2- Felix Gall (Decathlon CMA CGM Team), a 5m22s
3- Jai Hindley (Red Bull-BORA-hansgrohe), a 6m25s
4- Thymen Arensman (Netcompany INEOS), a 7m02s
5- Derek Gee-West (Lidl-Trek), a 7m56s
6- Afonso Eulálio (Bahrain-Victorious), a 9m39s
7- Michael Storer (Tudor Pro Cycling Team), a 10m13s
8- Davide Piganzoli (Team Visma/Lease a Bike), a 10m52s
9- Damiano Caruso (Bahrain-Victorious), a 11m24s
10- Egan Bernal (Netcompany INEOS), a 12m54s
(em atualização)