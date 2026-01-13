Vingegaard junta-se a João Almeida no Giro e falha Volta ao Algarve
Dinamarquês procura fazer «dobradinha» já que também marcará presença na Volta a França
Está confirmado o calendário de Jonas Vingegaard para a temporada de 2026 e o principal destaque vai para a presença na Volta a Itália... frente a João Almeida.
A presença do dinamarquês no Giro era praticamente uma certeza, pelo que a garantia chegou esta terça-feira, com o divulgar das quatro provas em que marcará presença nos próximos meses. Além da Volta a Itália, Vingegaard procura fazer a «dobradinha» e marcará presença também no Tour, sendo que antes disso irá correr na Volta aos Emirados Árabes Unidos (16 a 22 de fevereiro) e na Volta à Catalunha (23 a 29 de março).
Quer isto dizer que Vingegaard não poderá revalidar o título de vencedor da Volta ao Algarve, conquistado em 2025, pelo que o foco está na Grande Volta que lhe falta no palmarés e que decorre entre os dias 8 e 31 de maio.
«Há algum tempo que pensava correr o Giro. É uma das maiores corridas do calendário e nunca a fiz. Queria vivê-la por dentro e agora parece-me o momento perfeito para fazê-lo», afirmou.
