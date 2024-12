Agora sim, está confirmado. A 108.ª edição da Volta a Itália em bicicleta vai arrancar na Albânia, país que recebe as primeiras três etapas da competição.

Entre os dias 9 de maio e 1 de junho, os ciclistas vão lutar pela mítica camisola rosa, que na última temporada foi ganhar por Tadej Pogacar. Destacar que o esloveno não fará parte do pelotão deste ano, ao contrário de Primoz Roglic, que é um dos nomes fortes desta edição, que pode também vir a ter o português João Almeida.

Os três dias na Albânia vão levar os ciclistas a passar pelo Mar Adriático e pelos Balcãs, sendo que no segundo dia há um contrarrelógio individual de 13,7 quilómetros, pelas ruas da capital.

Veja aqui o perfil das primeiras três etapas da Volta a Itália:

