Afonso Eulálio (Bahrain-Victorious) realizou mais uma defesa espetacular da camisola rosa, no contrarrelógio desta terça-feira, e continua na liderança da classificação geral, agora com 27 segundos de vantagem para Jonas Vingegaard (Team Visma/Lease a Bike).

Nos 42 quilómetros que ligaram Viareggio a Massa, o ciclista português terminou no 41.º lugar da prova, a quase cinco minutos do vencedor, Filippo Ganna (Netcompany INEOS). Pouco antes, o dinamarquês e antigo vencedor do Tour fechou na 13.ª posição, com três minutos de diferença para o italiano.

Destaque ainda para os restantes portugueses, com António Morgado (UAE Team Emirates) a terminar no 28.º posto e Nelson Oliveira (Movistar Team) em 38.º lugar.

Segue-se a 11.ª etapa desta Volta a Itália, com 195 quilómetros (Porcari até Chiavari) e três contagens de montanha, sendo que a última delas está colocada a poucos quilómetros da meta.

Confira aqui o top-10 da classificação geral:

1- Afonso Eulálio (Bahrain-Victorious), 39h40m34s
2- Jonas Vingegaard (Team Visma/Lease a Bike), a 27s
3- Thymen Arensman (Netcompany INEOS), a 1m57s
4- Felix Gall (Decathlon CMA CGM Team), a 2m24s
5- Ben O'Connor (Team Jayco AlUla), 2m48s
6- Jai Hindley (Red Bull-BORA-hansgrohe), 3m06s
7- Michael Storer (Tudor Pro Cycling Team), a 3m28s
8- Derek Gee-West (Lidl-Trek), a 3m34s
9- Giulio Pellizzari (Red Bull-BORA-hansgrohe), a 3m36s
10- Markel Beloki (EF Education-EasyPost), a 4m16s

RELACIONADOS
Afonso Eulálio, o benfiquista que não atendeu a chamada do Presidente da República
Giro: Vingegaard consegue nova vitória, Eulálio segura a camisola rosa