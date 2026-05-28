Paul Magnier (Soudal Quick-Step) somou a terceira vitória nesta edição da Volta a Itália em bicicleta.

A 18.ª etapa ficou marcada por uma queda de Afonso Eulálio, a pouco mais de 40 quilómetros da meta, ainda que sem danos a registar para o líder da juventude. De tal forma que, numa das subidas mais íngremes deste Giro, o português lançou um ataque de longe e obrigou a equipa de Jonas Vingegaard a responder.

O português seguiu ainda na roda de Johannes Kulset, num último ataque antes do pequeno grupo ser apanhado pelo pelotão. A partir daí, os blocos dos «sprinters» tomaram conta das operações e acabou por ser mais forte o francês da Soudal Quick-Step.

No frente a frente com os mais diretos adversários, Paul Magnier não deu qualquer hipótese e cruzou a linha de meta à frente de Edoardo Zambanini (Bahrain-Victorious) e Jonathan Milan (Lidl-Trek).

Assista aqui à vitória de Paul Magnier:

Segue-se a 19.ª etapa desta Volta a Itália, com seis contagens de montanha, uma delas de categoria especial e com uma chegada em alto, no Piani di Pezzè (151km).

Confira aqui o «top-10» da classificação geral:

1- Jonas Vingegaard (Team Visma/Lease a Bike), 70h44m04s

2- Felix Gall (Decathlon CMA CGM Team), a 4m03s

3- Thymen Arensman (Netcompany INEOS), a 4m27s

4- Jai Hindley (Red Bull-BORA-hansgrohe), a 5m00s

5- Afonso Eulálio (Bahrain-Victorious), a 5m40s

6- Derek Gee-West (Lidl-Trek), a 7m09s

7- Michael Storer (Tudor Pro Cycling Team), a 7m14s

8- Davide Piganzoli (Team Visma/Lease a Bike), a 7m57s

9- Damiano Caruso (Bahrain-Victorious), a 8m34s

10- Ben O'Connor (Team Jayco AlUla), a 9m20s