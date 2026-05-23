Volta a Itália: Eulálio perde rosa à 14.ª etapa, Vingegaard é o novo líder
Ciclista português fica no segundo lugar da geral, a 2m26s do dinamarquês
Ao fim de dez etapas, terminou a fantástica liderança de Afonso Eulálio na Volta a Itália em bicicleta.
O ciclista português tinha uma tarefa muito complicada à partida para a jornada deste sábado, com cinco contagens de montanha, a última delas de primeira categoria e com final em alto. A pouco mais de oito quilómetros do fim, Eulálio perdeu o contacto com o grupo dos favoritos e nunca mais conseguiu encostar.
Lá na frente, Jonas Vingegaard deu a «sapatada» na concorrência e arrancou para um triunfo sensacional na 14.ª etapa do Giro. O dinamarquês cruzou sozinho a linha de meta, terminando com 49 segundos de vantagem para Felix Gall e 58 sobre Jai Hindley.
Quer isto dizer que, no que toca à classificação geral, Vingegaard sobe ao primeiro lugar, agora com 2m26s para Afonso Eulálio e 2m50s para Felix Gall, que completa o pódio do Giro, até ao momento.
Antes do último dia de descanso da Volta a Itália, os ciclistas partem para a 15.ª etapa, quase sempre plana, e muito favorável para uma chegada ao sprint em Milão (157km).
Confira aqui o «top-10» da etapa:
1- Jonas Vingegaard (Team Visma/Lease a Bike), 56h08m41s
2- Afonso Eulálio (Bahrain-Victorious), a 2m26s
3- Felix Gall (Decathlon CMA CGM Team), a 2m50s
4- Thymen Arensman (Netcompany INEOS), a 3m03s
5- Jai Hindley (Red Bull-BORA-hansgrohe), a 3m43s
6- Giuliu Pellizzari (Red Bull-BORA-hansgrohe), a 4m22s
7- Michael Storer (Tudor Pro Cycling Team), a 4m46s
8- Ben O'Connor (Team Jayco AlUla), a 5m22s
9- Derek Gee-West (Lidl-Trek), a 5m41s
10- Davide Piganzoli (Team Visma/Lease a Bike), a 6m13s