O ciclista Amaro Antunes (W52-FC Porto) venceu isolado, esta terça-feira, a segunda etapa da edição especial da Volta a Portugal, na chegada ao alto da Senhora da Graça, em Mondim de Basto, tornando-se o novo camisola amarela.

Antunes, de 29 anos, cortou a meta sozinho, ao fim de 04h25m50s, depois de um ataque já dentro do último quilómetro, que deixou Francisco Figueiredo sem resposta. O corredor da Atum General/Tavira/Maria Nova Hotel chegou no segundo lugar, com mais 22 segundos.

O pódio da etapa ficou completo com João Benta (Rádio Popular/Boavista), que chegou a um minuto e 13 segundos de Amaro. O quarto classificado foi Simon Carr (Nippo Delko One Provence), a um minuto e 20 segundos. Gustavo Veloso, que perdeu a camisola amarela para o colega de equipa, foi quinto da tirada (+01m45s).

Com o mesmo tempo de Veloso chegaram Vicente de Mateos (Aviludo-Louletano), Ricardo Vilela (Burgos-BH) e Jóni Brandão (Efapel). Os espanhóis Cristián Rodríguez (Caja Rural) e Alejandro Marque (Atum General/Tavira/Maria Nova Hotel) completaram o top-10 da etapa de 167 quilómetros, que começou em Paredes e ficou marcada por uma queda que deixou em estado «grave» o ciclista canadiano Nigel Ellsay e um bandeira amarela.

Na geral, Amaro Antunes lidera com 13 segundos de vantagem para Frederico Figueiredo. Veloso, que caiu da liderança, é terceiro (+01m13s), seguido de três portugueses: João Benta é quarto (+01m17s), Jóni Brandão é quinto (+01m20s) e Daniel Freitas, da Miranda-Mortágua, é sexto (+01m25s). Com o mesmo tempo de Freitas, está De Mateos no sétimo posto. O top-10 fica completo com João Rodrigues da W52-FC Porto (+01m29s), além de Marque e Simon Carr, ambos a um minuto e 38 segundos.