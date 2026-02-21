Albufeira vai acolher uma chegada da 87.ª Volta a Portugal, que se realiza entre 5 e 16 de agosto. A novidade foi anunciada neste sábado, antes da partida para a quarta etapa da 52.ª Volta ao Algarve.

Oito anos depois, Albufeira volta a integrar o percurso da Volta a Portugal, que «a partir deste ano começará a ter o território do Algarve como destino para uma partida e uma chegada», informou o presidente da Federação Portuguesa de Ciclismo, Cândido Barbosa.

Este regresso ao traçado da prova rainha insere-se na agenda da Cidade Europeia do Desporto de Albufeira. A última vez que o Algarve fez parte da Volta a Portugal foi em 2023, quando Loulé acolheu o final da terceira etapa.