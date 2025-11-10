A Federação Portuguesa de Ciclismo (FPC) anunciou, esta segunda-feira, o término do contrato de concessão da Volta a Portugal à empresa Podium Events, alegando «incumprimento» da mesma.

Esta decisão surge com um ano de antecipação, tendo em conta que seria válido até ao fim de 2026, e estende-se à Volta ao Alentejo e à Volta a Portugal do Futuro. O objetivo do organismo liderado por Cândido Barbosa é garantir «a defesa do interesse público», assim como o «cumprimento de obrigações contratuais».

«A Federação Portuguesa de Ciclismo (FPC) decidiu dar por terminado, com efeitos imediatos, o contrato de concessão para a organização e exploração comercial da Volta a Portugal em bicicleta, celebrado em 2017 com a empresa Podium Events», pode ler-se.

«A FPC tomará muito em breve as decisões que se impõem sobre o novo modelo de organização da Volta a Portugal e das demais provas até aqui abrangidas pelo contrato de concessão», acrescenta a FPC.