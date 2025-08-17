Artem Nych (Anicolor/Tien 21) conquistou pela segunda vez consecutiva a Volta a Portugal em bicicleta.

No contrarrelógio de 16,7 quilómetros que começou e terminou na cidade de Lisboa, o ciclista russo realizou o segundo melhor tempo e ficou apenas atrás do companheiro de equipa, Rafael Reis. O especialista já tinha vencido o prólogo desta edição e voltou a mostrar-se mais forte do que a concorrência.

Rafael Reis terminou com 16 segundos de vantagem para o camisola amarela e 28 sobre o norte-americano Tyler Stites (Caja Rural - Seguros RGA).

Assista à chegada de Artem Nych:

No que toca à classificação geral, Artem Nych conseguiu garantir uma diferença de 1m15s para o companheiro de equipa Alexis Guerin e viu ainda Byron Munton (Feirense-Beeceler) ultrapassar Jesús Peña (APHotels & Resorts/Tavira/SC Farense) e chegar ao «top-3» final.

Recorde-se que Nych sagrou-se vencedor da Volta a Portugal em 2024, também com uma vantagem superior a um minuto para a mais direta concorrência, tendo terminado a edição deste ano sem qualquer vitória em etapas, mas com três segundos lugares.