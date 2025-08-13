Brady Gilmore (Israel Premier Tech Academy) venceu a quinta etapa da Volta a Portugal em bicicleta.

Na ligação de 155 quilómetros entre Lamego e Viseu, o ciclista australiano levou a melhor sobre a concorrência em mais uma chegada ao sprint, que culminou na segunda vitória de Gilmore na edição deste ano da prova. Santiago Mesa (Efapel Cycling) foi segundo e Iúri Leitão (Caja Rural-Seguros RGA) terminou no terceiro lugar.

Assista aqui à vitória de Brady Gilmore:

Quanto à classificação geral, Artem Nych (Anicolor/Tien 21) mantém-se na liderança, com oito segundos de vantagem para Byron Munton (Feirense-Beeceler) e 12 sobre Jesús David Peña (APHotels & Resorts/Tavira/SC Farense). O «top-10» conta com a presença de quatro ciclistas portugueses, sendo Lucas Lopes (Rádio Popular-Paredes-Boavista) o mais bem colocado.

Segue-se a sexta etapa desta Volta a Portugal, com 173,1 quilómetros que ligam Águeda à Guarda, com cinco contagens de montanha e três metas-volantes durante o percurso.

