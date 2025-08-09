VÍDEO: Hugo Nunes vence a terceira etapa da Volta a Portugal
O espanhol Pau Martí (Israel Premier Tech Academy) continua a liderar a geral
O ciclista Hugo Nunes (Credibom-LA Alumínios-MarcosCar) venceu este sábado a terceira etapa da Volta a Portugal. Depois de uma segunda etapa marcada por agressões e um triunfo espanhol, desta vez foi um português quem levou a melhor.
Hugo Nunes cumpriu os 185,2 quilómetros entre Boticas e Bragança, com o tempo de 04:44.17 horas. Superou no sprint final o norte-americano Caleb Classen (Project Echelon Racing) e Tiago Leal (Rádio Popular-Paredes-Boavista), que fecham o pódio em segundo e terceiro respetivamente.
Pau Martí (Israel Premier Tech Academy), que venceu a segunda etapa, continua a liderar a classificação geral. O ciclista espanhol guarda uma vantagem de dois segundos sobre o russo Artem Nych (Anicolor-Tien21), segundo, e de 15 para o português Rafael Reis (Anicolor-Tien21), terceiro.
Este domingo decorre a quarta etapa, que vai ligar Bragança a Mondim de Basto, ao longo de 182,9 quilómetros, com o fim marcado para o alto da Senhora da Graça.