Entre pó, gravilha, paralelos e disputas, a segunda etapa da Volta a Portugal ficou marcada pela troca de agressões a 40 quilómetros do fim. Na primeira passagem pela meta, em Fafe, um ciclista da Israel Premier Tech Academy desferiu um soco sobre a face de um atleta do Feirense / Beeceler. Antes, o ciclista da equipa portuguesa havia visado o “vizinho” de pelotão.

Segundos volvidos, um ciclista da Anicolor/Tien21 arremessou um bidon, procurando atingir um adversário da Israel Premier Tech Academy. Todavia, acertou num elemento da AP Hotels & Resorts / Tavira / SC Farense.

Ora, na etapa que ligou Felgueiras a Fafe em 167,9 quilómetros, o espanhol Pau Martí (Israel Premier Tech Academy) venceu ao sprint e assumiu a liderança da classificação geral. O jovem de 20 anos cortou a meta em cima das quatro horas (4:00.33), levando a melhor sobre o russo Artem Nych (Anicolor/Tien21) e o colombiano Jesús Peña (AP Hotels & Resorts/ Tavira / SC Farense).

O momento decisivo deu-se quando Pau Martí atacou no troço de terra batida, com passagem pelo salto de Fafe – palco do Rali de Portugal.

Na geral, Pau Martí é o novo líder, com dois segundos de vantagem para Nych – vencedor da Volta em 2024 – e 15 segundos para o anterior líder Rafael Reis (Anicolor/Tien21). Além disso, o espanhol acumula a camisola laranja e a camisola branca.

O melhor português desta tarde foi Tiago Antunes (Efapel), terminando no oitavo posto, a 11 segundos, sendo sétimo na classificação geral, a 22 segundos do novo líder.

Para este sábado está reservada a etapa que liga Botica a Bragança em 185,2 quilómetros, com quatro contagens de montanha, uma delas de primeira categoria, na Serra da Nogueira.