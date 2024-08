Francisco Peñuela (Rádio Popular - Paredes - Boavista) venceu ao «sprint» a sétima etapa da Volta a Portugal em bicicleta.

Na ligação de 160.4 km entre Felgueiras e Paredes, o ciclista venezuelano superiorizou-se à concorrência e bateu Tiago Antunes (Efapel Cycling) em cima da linha de meta, sendo que o líder da classificação por pontos, German Tivani (Aviludo - Louletano - Loulé Concelho), terminou no terceiro lugar.

Quanto à classificação geral, Afonso Eulálio mantém no corpo a camisola amarela, com uma vantagem de 21 segundos para o vencedor em título da Volta a Portugal, Colin Stussi, e 55 segundos para o espanhol Mikel Bizkarra, que ascendeu ao terceiro posto.

Os ciclistas preparam agora a oitava etapa da prova, com uma ligação de 182,4 km entre Viana do Castelo e Fafe e que antecede a mítica jornada do alto da Senhora da Graça.