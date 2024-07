Henrique Casimiro (Efapel) aproveitou o dia de descanso na Volta a Portugal para anunciar que terminará a carreira no término deste ano. Aos 38 anos, e ao cabo de 16 épocas como profissional, o ciclista justificou a decisão nas redes sociais.

«Nenhum resultado, de qualquer prova, a faria reverter. Termino assim a minha longa carreira com a certeza de que é o momento certo, pois sempre mantive claro que queria terminar sentindo-me competitivo e útil. Nunca imaginei que o sonho em ser ciclista daquele menino de 10 anos se transformasse em 28 anos de dedicação plena a este desporto que tanto adoro, 16 dos quais como ciclista profissional, um sonho que com persistência e trabalho se tornou uma realidade magnífica», escreveu.

Casimiro ocupa o lugar 23 da Volta a Portugal, já distante do camisola amarela, Afonso Eulálio (ABTF-Feirense). Agradecendo a todas as equipas que representou, bem como à família, notou que o corpo não tem correspondido. Por isso, o objetivo passará por «desfrutar de cada quilómetro nesta reta final».

O ponto alto da carreira aconteceu em 2019, com a conquista do Grande Prémio Torres Vedras-Troféu Joaquim Agostinho, num ano em que foi 10.º na Volta a Portugal.

Nesta prova, de resto, somou mais dois 10.º lugares, em 2018 e 2021, com o melhor ano a ser o de 2023, com o 6.º posto, acima do 7.º de 2016 e do 8.º de 2017.

A carreira de profissional começou na Palmeiras Resort-Prio, como era então chamada a estrutura de Tavira. Assinou, em 2016, pela Efapel e, em 2020, pela Kelly/InOutBuild/Oliveirense.

Dois anos depois, o alentejano de Odemira, assinou pela «renovada» Efapel e acompanhou os três anos do projeto.