A quarta etapa da Volta a Portugal encontra-se neste momento condicionada (para não dizer neutralizada) devido a um incêndio que lavra na Serra do Alvão, em Vila Real. Deste modo, os ciclistas vão retomar o percurso 20 quilómetros mais à frente.

O percurso foi suspenso na passagem do quilómetro 132,2, dos supostos 182,9 quilómetros de corrida. Assim, a subida à Serra do Alvão, de primeira categoria, teve de ser anulada.

No momento em que a corrida foi parada, Francisco Peñuela (Caja Rural), Caleb Classen (Project Echelon Racing), Jan Kino (Atom 6 Bikes-Decca), Edgar Curto (Illes Balears Arabay) e Francisco Morais (Tavfer-Ovos Matinados-Mortágua) seguiam na frente com mais de três minutos de vantagem para o pelotão.

Os ciclistas encontram-se neste momento a deslocarem-se para o local onde a corrida será retomada, na Campeã. As diferenças que existiam no momento da paragem serão respeitadas.