Loulé vai acolher o final da terceira etapa da 84.ª Volta a Portugal em bicicleta, agendada para 12 de agosto, regressando assim ao percurso 20 anos depois da última «presença», anunciou hoje a organização.

«Historicamente ligado ao ciclismo e à Volta a Portugal em bicicleta há muitos anos, o município de Loulé vai reentrar, este ano, no mapa da competição. Após 20 anos de ausência, a cidade será palco do final da terceira e mais longa etapa», lê-se no comunicado da organização da prova rainha do calendário velocipédico nacional.

Loulé surgiu pela primeira vez no traçado da Volta em 1935. A última presença na corrida aconteceu em 2003. No total, a cidade recebeu 41 finais de etapa e viu partir o pelotão em 33 ocasiões.

A 84.ª edição da Volta arranca em 9 de agosto, com um prólogo em Viseu, e termina em 20 de agosto, em Viana do Castelo, não sendo conhecido ainda, a dois meses do início da prova, o desenho das 10 etapas.