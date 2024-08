Tomás Contte (Aviludo - Louletano - Loulé Concelho) venceu ao «sprint» a oitava etapa da Volta da Portugal.

Na tirada de 182.4 km que ligou Viana do Castelo até Fafe, o ciclista argentino foi o mais rápido e garantiu o sucesso da «fuga», após uma chegada muito renhida à linha de meta. Andoni López de Abetxuko (Euskaltel - Euskadi) terminou na segunda posição, à frente do português Rafael Reis (Sabgal - Anicolor).

Quanto à classificação geral, mantém-se mais uma vez inalterada e com Afonso Eulálio na liderança e com a respetiva posse da camisola amarela. O ciclista luso continua com 21 segundos de vantagem para o suíço Colin Stüssi e 55 segundos sobre o espanhol Mikel Bizkarra.

Este sábado, os ciclistas têm pela frente a mítica subida ao alto da Senhora da Graça, que coincide com a penúltima etapa desta 85.ª edição da Volta a Portugal em bicicleta.

Veja aqui a chegada ao sprint vitoriosa para Tomás Contte: