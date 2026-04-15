Volta a Portugal: transmissão internacional e percurso por todo o país
Ezequiel Mosquera, novo diretor da prova, coloca hipótese da UAE Team Emirates participar na 87.ª edição
Ezequiel Mosquera, novo diretor da prova, coloca hipótese da UAE Team Emirates participar na 87.ª edição
A 87.ª edição da Volta a Portugal vai ter transmissão internacional e percorrer todo o país, sendo que outras novidades ainda podem ser anunciadas em breve.
Esta informação é avançada por Ezequiel Mosquera, em declarações à Lusa e Antena 1, e em cima da mesa está a possibilidade da UAE Team Emirates marcar presença na prova que decorre entre os dias 5 e 16 de agosto, assim como outras equipas do WorldTour.
«A novidade é que ‘tocaremos’ todo o país. A intenção é que o português médio veja o mapa e diga: isto é a Volta a Portugal. Estamos a trabalhar nisso e também em novidades, sem renunciar aos clássicos», afirma.
O novo diretor da Volta a Portugal refere estar em contacto com diversas Câmaras Municipais, ainda que no percurso devam estar as míticas subidas à Torre e à Senhora da Graça.
«Digo sempre que há que ser diferentes, não ser repetitivos, o que muitas vezes implica assumir riscos. É muito importante gerar expectativa e Portugal tem território para isto. Queremos, sobretudo, procurar localidades icónicas portuguesas, que até agora estavam mais fora do radar da Volta a Portugal, conservando algumas etapas, e estar em todo o país», acrescenta.