A 87.ª edição da Volta a Portugal vai ter transmissão internacional e percorrer todo o país, sendo que outras novidades ainda podem ser anunciadas em breve.

Esta informação é avançada por Ezequiel Mosquera, em declarações à Lusa e Antena 1, e em cima da mesa está a possibilidade da UAE Team Emirates marcar presença na prova que decorre entre os dias 5 e 16 de agosto, assim como outras equipas do WorldTour.

«A novidade é que ‘tocaremos’ todo o país. A intenção é que o português médio veja o mapa e diga: isto é a Volta a Portugal. Estamos a trabalhar nisso e também em novidades, sem renunciar aos clássicos», afirma.

O novo diretor da Volta a Portugal refere estar em contacto com diversas Câmaras Municipais, ainda que no percurso devam estar as míticas subidas à Torre e à Senhora da Graça.

«Digo sempre que há que ser diferentes, não ser repetitivos, o que muitas vezes implica assumir riscos. É muito importante gerar expectativa e Portugal tem território para isto. Queremos, sobretudo, procurar localidades icónicas portuguesas, que até agora estavam mais fora do radar da Volta a Portugal, conservando algumas etapas, e estar em todo o país», acrescenta.