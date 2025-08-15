Rotem Tene (Israel Premier Tech Academy) venceu ao «sprint» a oitava etapa da Volta a Portugal em bicicleta.

Na ligação 178,2 quilómetros entre Ferreira do Zêzere e Santarém, o ciclista israelita foi o mais forte e acabou por bater o argentino Nicolás Tivani (Aviludo-Louletano-Loulé) sobre a linha de meta. Ligeiramente atrás chegou Francisco Campos (APHotels & Resorts/Tavira/SC Farense), o melhor português na jornada.

Nem o calor que se sentiu incomodou a chegada a Santarém para a primeira vitória em estrada de Rotem Tene! 💨



Depois da estreia da vila de Ferreira do Zezere é mais uma estreia a vencer na Volta a Portugal 🔥



No que toca à classificação geral, Artem Nych (Anicolor/Tien 21) mantém a camisola amarela, com 46 segundos de vantagem para o companheiro de equipa Alexis Guerin e 1m20s sobre o colombiano Jesús Peña (APHotels & Resorts/Tavira/SC Farense).

Segue-se a penúltima etapa em linha desta edição da Volta a Portugal, com 174,4 quilómetros que ligam Alcobaça ao Montejunto. Ao todo, os ciclistas têm pela frente três metas volantes e uma chegada em alto, com uma ascensão de primeira categoria.

De referir que o campeão olímpico Iúri Leitão, ciclista português da Caja Rural, e António Carvalho (Feirense-Beeceler) abandonaram a prova.