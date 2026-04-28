Dorian Godon (INEOS Grenadiers) venceu o prólogo de 3,2 quilómetros que deu início à 79.ª edição da Volta à Romandia.

O ciclista francês realizou o melhor tempo (3m35s) e terminou com seis segundos de vantagem para Jakob Söderqvist e Ivo Oliveira, segundo e terceiro classificados da jornada. Tadej Pogacar, vindo de mais uma conquista da Liège-Bastogne-Liège, não foi além do sexto lugar, a sete segundos do vencedor.

As equipas preparam agora a primeira etapa oficial desta edição, com um total de 171,2 quilómetros que começa e termina em Martigny. Nota para as três contagens de terceira categoria e a de primeira categoria que pode fazer diferenças na classificação geral.

Assista aqui à vitória de Dorian Godon: