Noah Hobbs venceu a 42.ª Volta ao Alentejo, numa competição em que vestiu a camisola amarela desde a primeira etapa.

Luca Giaimi foi o vencedor da quinta e última etapa, com 03:11.22 horas, num percurso entre Estremoz e com chegada em Évora. Hobbs ficou em segundo, com mais dois segundos. Leangel Linarez ficou em terceiro.

No que toca à classificação geral, Hobbs, ciclista de apenas 20 anos da EF Education-Aevolo, venceu com 18:40:51 horas. Nicolás Tivani (Aviludo-Louletano-Loulé) foi vice-campeão, a 12 segundos, e Jesús Peña (APHotels&Resorts-Tavira-Farense) ficou em terceiro, a 13.

O melhor português foi Tiago Antunes, oitavo lugar e a 28 segundos do líder.

«Sabe muito bem subir ao pódio como vencedor. Foi muito renhido no final, mas é muito bom. É sempre bom adicionar o nome ao palmarés. É uma ótima corrida, desfrutei muito», referiu à Lusa Noah Hobbs.