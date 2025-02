Jonas Vingegaard (Team Visma / Lease a Bike) conquistou pela primeira vez na carreira a Volta ao Algarve, após realizar um contrarrelógio sublime, na última etapa da 51.ª edição.

O ciclista dinamarquês partiu com 20 segundos de desvantagem para o líder da prova, Jan Christen, mas conseguiu recuperar o tempo perdido e garantir um triunfo convincente no Alto do Malhão. Ao seu ritmo, Vingegaard levou a melhor sobre João Almeida (UAE Team Emirates), que não conseguiu manter a camisola amarela na formação dos Emirados. O ciclista português terminou o contrarrelógio na sexta posição, a 31 segundos do melhor tempo.

No que toca à geral, Vingegaard triunfou com 15 segundos de vantagem para João Almeida e 24 sobre Laurens De Plus (INEOS Grenadiers), sucedendo assim a Remco Evenepoel na vitória final.

Veja aqui a chegada de Vingegaard ao Alto do Malhão: