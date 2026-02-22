VÍDEO: Ayuso vence no Alto do Malhão e conquista Volta ao Algarve
Ciclista espanhol termina com 14 segundos de vantagem sobre Paul Seixas e quase um minuto para João Almeida
Juan Ayuso (Lidl-Trek) é o vencedor da 52.ª edição da Volta ao Algarve.
Vestido de amarelo para a última etapa, o ciclista espanhol bateu ao sprint a dupla formada por Oscar Onley (INEOS Grenadiers) e Paul Seixas (Decathlon CMA CGM Team), na chegada ao Alto do Malhão. De resto, os 148,4 quilómetros que tiveram início em Faro foram controlados pelo pelotão, que ainda chegou a ter dois fugitivos na reta final da prova.
No que toca à classificação geral, Ayuso termina com 14 de vantagem para Seixas e 59 sobre João Almeida (UAE Team Emirates), antigo colega de equipa e o melhor português na classificação geral.
Assista aqui à vitória de Ayuso:
Para o pelotão internacional, estão à vista as Clássicas da Primavera, que arrancam com a Omloop Het Nieuwsblad, marcada para 28 de fevereiro.
Confira o «top-10» desta Volta ao Algarve:
1- Juan Ayuso (Lidl-Trek): 15h51m12s
2- Paul Seixas (Decathlon CMA CGM Team), a 14s
3- João Almeida (UAE Team Emirates), a 59s
4- Oscar Onley (INEOS Grenadiers), a 1m22s
5- Kévin Vauquelin (INEOS Grenadiers), a 1m40s
6- Matthew Riccitello (Decathlon CMA CGM Team), a 1m53s
7- Daniel Martínez (Red Bull - BORA - hansgrohe), a 1m53s
8- Florian Lipowitz (Red Bull - BORA - hansgrohe), a 2m15ss
9- Thymen Arensman (INEOS Grenadiers), a 2m18ss
10- Yannis Voisard (Tudor Pro Cycling Team), a 2m35s