Juan Ayuso (Lidl-Trek) é o vencedor da 52.ª edição da Volta ao Algarve.

Vestido de amarelo para a última etapa, o ciclista espanhol bateu ao sprint a dupla formada por Oscar Onley (INEOS Grenadiers) e Paul Seixas (Decathlon CMA CGM Team), na chegada ao Alto do Malhão. De resto, os 148,4 quilómetros que tiveram início em Faro foram controlados pelo pelotão, que ainda chegou a ter dois fugitivos na reta final da prova.

No que toca à classificação geral, Ayuso termina com 14 de vantagem para Seixas e 59 sobre João Almeida (UAE Team Emirates), antigo colega de equipa e o melhor português na classificação geral.

Assista aqui à vitória de Ayuso:

Para o pelotão internacional, estão à vista as Clássicas da Primavera, que arrancam com a Omloop Het Nieuwsblad, marcada para 28 de fevereiro.

Confira o «top-10» desta Volta ao Algarve:

1- Juan Ayuso (Lidl-Trek): 15h51m12s

2- Paul Seixas (Decathlon CMA CGM Team), a 14s

3- João Almeida (UAE Team Emirates), a 59s

4- Oscar Onley (INEOS Grenadiers), a 1m22s

5- Kévin Vauquelin (INEOS Grenadiers), a 1m40s

6- Matthew Riccitello (Decathlon CMA CGM Team), a 1m53s

7- Daniel Martínez (Red Bull - BORA - hansgrohe), a 1m53s

8- Florian Lipowitz (Red Bull - BORA - hansgrohe), a 2m15ss

9- Thymen Arensman (INEOS Grenadiers), a 2m18ss

10- Yannis Voisard (Tudor Pro Cycling Team), a 2m35s