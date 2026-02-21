VÍDEO: Magnier faz o «bis» na Volta ao Algarve e Ayuso é mais líder
Espanhol ganha sete segundos na estrada a Paul Seixas e mantém 44 segundos de vantagem para João Almeida
Paul Magnier (Soudal Quick-Step) somou a segunda vitória nesta edição da Volta ao Algarve e voltou a superar a concorrência numa chegada ao sprint, desta feita em Lagos.
O ciclista francês foi o mais rápido na ligação de 175,1 quilómetros que arrancou de Albufeira e terminou com mais de uma bicicleta de vantagem para Jordi Meeus (Red Bull-BORA-hansgrohe) e Oded Kogut (NSN Cycling Team), segundo e terceiro classificados este sábado.
Além disso, a quarta etapa trouxe um dado extra para a classificação geral, já que Juan Ayuso ganhou sete segundos na estrada a Paul Seixas e aumentou assim a vantagem para o ciclista francês. João Almeida chegou com o camisola amarela e mantém-se assim a 44 segundos e dentro do «top-3».
Assista aqui à segunda vitória de Paul Magnier:
Segue-se a quinta e última etapa desta 52.ª edição da Volta ao Algarve, que começa em Faro e termina no Alto do Malhão, ao fim de 148,4 quilómetros.
Confira o «top-10» desta Volta ao Algarve:
1- Juan Ayuso (Lidl-Trek): 8h32m43s
2- Paul Seixas (Decathlon CMA CGM Team), a 14s
3- João Almeida (UAE Team Emirates), a 44s
4- Kévin Vauquelin (INEOS Grenadiers), a 57s
5- Thymen Arensman (INEOS Grenadiers), a 1m08s
6- Oscar Onley (INEOS Grenadiers), a 1m17s
7- Daniel Martínez (Red Bull - BORA - hansgrohe), a 1m19s
8- Florian Lipowitz (Red Bull - BORA - hansgrohe), a 1m24s
9- Matthew Riccitello (Decathlon CMA CGM Team), a 1m35s
10- Yannis Voisard (Tudor Pro Cycling Team), a 1m43s