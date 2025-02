Jonas Vingegaard é um dos nomes fortes na 51.ª edição da Volta ao Algarve, juntamente com Primoz Roglic e João Almeida, os principais adversários à conquista da competição.

Na antevisão à corrida que arranca esta quarta-feira, o dinamarquês, que não compete desde 18 de agosto de 2024, falou sobre a decisão de vir a Portugal competir na prova algarvia e abordou ainda as declarações de João Almeida, que o apontou como um dos candidatos à vitória.

«Fiz o Gran Camiño nos dois últimos anos, é uma boa corrida, gostei muito de lá estar. No entanto, não gostei assim tanto do tempo que fez nos dois últimos anos. Talvez também tenha querido experimentar algo novo. Claro que também pode fazer mau tempo aqui no Algarve, como hoje, por exemplo, mas, por outro lado, queria tentar algo diferente», referiu.

«Está aqui um pelotão forte, obviamente tenho de estar num nível alto e espero conseguir discutir com eles a geral. Fico satisfeito por ele pensar assim. Espero torná-la mais difícil para ele, mas também espero estar forte aqui e lutar pelo triunfo», acrescentou.

A 51.ª edição da Volta ao Algarve decorre entre os dias 19 e 23 de fevereiro e conta com a presença de muitos ciclistas portugueses, como João Almeida, António Morgado ou Iúri Leitão.