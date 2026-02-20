Filippo Ganna (INEOS Grenadiers) levou a melhor sobre a concorrência e venceu o contrarrelógio que começou e terminou em Vilamoura, para a terceira etapa da Volta ao Algarve.

O ciclista italiano e especialista na vertente terminou com apenas cinco segundos de vantagem sobre Juan Ayuso (Lidl-Trek) e sete para Jakob Söderqvist (Lidl-Trek), sendo que o espanhol pedalou para cimentar a liderança da prova. Quanto aos portugueses, João Almeida (UAE Team Emirates) foi o melhor, na décima posição, e mantém-se no terceiro lugar da geral, a 44 segundos do antigo colega de equipa.

Segue-se a quarta etapa desta Volta ao Algarve, que liga Albufeira a Lagos, num total de 175,1 quilómetros e que deve terminar com uma chegada ao sprint.

Confira o «top-10» desta Volta ao Algarve:

1- Juan Ayuso (Lidl-Trek): 8h32m43s

2- Paul Seixas (Decathlon CMA CGM Team), a 7s

3- João Almeida (UAE Team Emirates), a 44s

4- Kévin Vauquelin (INEOS Grenadiers), a 57s

5- Thymen Arensman (INEOS Grenadiers), a 1m01s

6- Daniel Martínez (Red Bull - BORA - hansgrohe), a 1m12s

7- Oscar Onley (INEOS Grenadiers), a 1m17s

8- Florian Lipowitz (Red Bull - BORA - hansgrohe), a 1m17s

9- Matthew Riccitello (Decathlon CMA CGM Team), a 1m28s

10- Yannis Voisard (Tudor Pro Cycling Team), a 1m36s

RELACIONADOS
Volta ao Algarve: João Almeida ataca, mas Paul Seixas vence etapa