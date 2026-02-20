Volta ao Algarve: «Top» Ganna em Vilamoura, João Almeida mais longe de Ayuso
Espanhol cimenta liderança da prova, com sete segundos de vantagem sobre Paul Seixas e 44 para o ciclista luso
Filippo Ganna (INEOS Grenadiers) levou a melhor sobre a concorrência e venceu o contrarrelógio que começou e terminou em Vilamoura, para a terceira etapa da Volta ao Algarve.
O ciclista italiano e especialista na vertente terminou com apenas cinco segundos de vantagem sobre Juan Ayuso (Lidl-Trek) e sete para Jakob Söderqvist (Lidl-Trek), sendo que o espanhol pedalou para cimentar a liderança da prova. Quanto aos portugueses, João Almeida (UAE Team Emirates) foi o melhor, na décima posição, e mantém-se no terceiro lugar da geral, a 44 segundos do antigo colega de equipa.
Segue-se a quarta etapa desta Volta ao Algarve, que liga Albufeira a Lagos, num total de 175,1 quilómetros e que deve terminar com uma chegada ao sprint.
Confira o «top-10» desta Volta ao Algarve:
1- Juan Ayuso (Lidl-Trek): 8h32m43s
2- Paul Seixas (Decathlon CMA CGM Team), a 7s
3- João Almeida (UAE Team Emirates), a 44s
4- Kévin Vauquelin (INEOS Grenadiers), a 57s
5- Thymen Arensman (INEOS Grenadiers), a 1m01s
6- Daniel Martínez (Red Bull - BORA - hansgrohe), a 1m12s
7- Oscar Onley (INEOS Grenadiers), a 1m17s
8- Florian Lipowitz (Red Bull - BORA - hansgrohe), a 1m17s
9- Matthew Riccitello (Decathlon CMA CGM Team), a 1m28s
10- Yannis Voisard (Tudor Pro Cycling Team), a 1m36s