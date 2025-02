Acabou de forma atribulada a terceira etapa da Volta ao Algarve em bicicleta, com a vitória de Jordi Meeus e a queda aparatosa de Iúri Leitão nos últimos metros.

Na ligação entre Vila Real de Santo António e Tavira, o dia começou com a desistência de Romain Bardet, que na jornada desta quinta-feira esteve envolvido numa queda e foi obrigado a abandonar. Com pouca montanha e terreno plano nos últimos quilómetros, a chegada ao sprint foi inevitável e após uma curva apertada à direita, o português viu-se envolvido numa queda e acabou muito mal tratado.

Ora, o embate entre os mais rápidos do pelotão terminou com o triunfo de Jordi Meeus (Red Bull - BORA - hansgrohe), que bateu Alberto Dainese (Tudor Pro Cycling Team) e Biniam Girmay (Intermarché - Wanty), confirmando assim a primeira vitória da temporada.

Quanto à camisola amarela, essa continua no corpo de Jan Christen (UAE Team Emirates), com o companheiro de equipa João Almeida na segunda posição (a quatro segundos) e Laurens De Plus a fechar o «top-3», a 13 segundos da liderança da geral.

Veja aqui o triunfo de Jordi Meeus em Tavira: