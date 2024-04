Juan Ayuso (UAE Emirates) venceu, este sábado, a Volta ao País Basco em bicicleta.

Depois de várias quedas aparatosas marcarem a prova, com Jonas Vingegaard, Primoz Roglic, Remco Evenepoel, Jay Vine e Mikel Landa a serem obrigados a desistir, o jovem espanhol sagrou-se campeão da 63.º edição da corrida basca, com uma diferença de 42 segundos para o segundo lugar, Rodríguez, e 43 para o terceiro, Skjelmose.

O ciclista de 21 anos terminou a sexta e última etapa em segundo lugar, com partida e chegada em Eibar, com o mesmo tempo do vencedor, o compatriota Carlos Rodríguez (INEOS).

Nélson Oliveira (Movistar), ciclista português, acabou a Volta em 34.º lugar, a 7m42s do vencedor.