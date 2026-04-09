Alex Aranburu (Cofidis) venceu a quarta etapa da Volta ao País Basco, após um ataque tardio na chegada ao Galdakao.

O dia ficou marcado pela desistência de Juan Ayuso, na sequência de uma queda a meio da jornada, assim como a liderança ainda mais consolidada de Paul Seixas na geral. O ciclista francês atacou na última descida da etapa, levando com ele apenas três ciclistas, e fez ainda mais diferença para os principais adversários na luta pela camisola amarela.

No embate ao «sprint», Aranburu não deu qualquer hipótese a Tobias Johannessen (Uno-X Mobility), que fechou no segundo posto a quatro segundos, enquanto que Christian Scaroni fechou o pódio, a seis segundos do vencedor.

No que toca à classificação geral, Paul Seixas tem agora 2m19s de vantagem para Primoz Roglic (Red Bull-BORA-hansgrohe) e 2m28s sobre o colega de equipa do esloveno, Florian Lipowitz. 

Segue-se a ligação de 176.2 quilómetros que começa e termina em Eibar, com oito contagens de montanha, três delas de primeira categoria.

