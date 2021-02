O ciclista irlandês Sam Bennett, da Deceuninck-QuickStep, venceu esta quarta-feira, ao sprint, a quarta etapa da Volta aos Emirados Árabes Unidos, com partida e chegada em Al Marjan, em 204 quilómetros.

O colega de equipa do português João Almeida, cortou a meta ao fim de 04:51:51 horas, batendo, sobre a meta, o holandês David Dekker (Jumbo-Visma) e o australiano Caleb Ewan (Lotto Soudal), respetivamente segundo e terceiro na tirada. Dekker é agora o líder dos pontos.

O dia não provocou mexidas significativas na geral, com o português João Almeida, 24.º na etapa com o mesmo tempo de Bennett, a manter o terceiro lugar, a um minuto e três segundos de Tadej Pogacar (UAE Team Emirates), que foi 20.º na etapa. Adam Yates (INEOS), segundo a 43 segundos, foi 28.º na etapa, com o mesmo tempo.

O também português Ruben Guerreiro (Education First-Nipp) chegou igualmente integrado no pelotão, em 31.º lugar. Mantém-se em 29.º na geral, a 12 minutos e 14 segundos de Pogacar.

Na quinta-feira, a quinta de sete etapas liga Fujairah a Jebel Jais, na distância de 170 quilómetros. É uma chegada em alto que vai pôr à prova a liderança de Pogacar e as aspirações de Yates, Almeida e companhia.

CLASSIFICAÇÃO GERAL:

1.º: Tadej Pogacar (UAE Team Emirates), 12h50m21s

2.º: Adam Yates (INEOS), +0,43s

3.º: João Almeida (Deceuninck Quick-Step), +1.03m

4.º: Chris Harper (Jumbo-Visma), +1.43m

5.º: Neilson Powless (Education First-Nippo), +1.45m

PONTOS:

1.º: David Dekker (Jumbo-Visma), 43

2.º: Tadej Pogacar (UAE Team Emirates), 39

3.º: João Almeida (Deceuninck Quick-Step), 28

4.º: Filippo Ganna (INEOS), 21

5.º: Sam Bennett (Deceuninck Quick-Step), 20

JUVENTUDE:

1.º: Tadej Pogacar (UAE Team Emirates), 12h50m21s

2.º: João Almeida (Deceuninck Quick-Step), +1.03m

3.º: Neilson Powless (Education First-Nippo), +1.45m

4.º: Mattias Jensen (Trek-Segafredo), +2.36m

5.º: Sergio Higuita García (Education First-Nippo), +9.49m