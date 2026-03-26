Volta à Catalunha: isolado na frente, Evenepoel cai no último quilómetro
Belga seguia na frente com Jonas Vingegaard. Francês Dorian Godon voltou a impor-se ao sprint e manteve a liderança na geral. Subida final da etapa desta quinta-feira foi riscada devido a ventos fortes
Remco Evenepoel falhou de forma incrível a subida à liderança da classificação geral na Volta à Catalunha, ao cair no último quilómetros da terceira etapa quando seguia na frente da corrida.
O belga da Red Bull-BORA-hangrohe desferiu um ataque a 28 quilómetros da meta instalada em Vila Seca e levou com ele Jonas Vingegaard. Os dois rodaram praticamente até ao fim à frente do pelotão, mas a 500 metros da meta, com os perseguidores cada vez mais perto, Evenepoel caiu à entrada de uma rotunda, hipotecando uma possível vitória e subida à liderança da geral.
Vingegaard acabou por ser alcançado com a meta à vista e o francês Dorian Godon (INEOS) repetiu a vitória na 1.ª etapa ao sprint, preservando assim a liderança com 11 segundos de vantagem sobre Evenepoel (2.º).
João Almeida, que chegou a ficar para trás do grupo dos favoritos após um esticão da Red Bull-BORA-hansgrohe, acabou por recuperar e terminar integrado no pelotão: foi 42.º e é 23.º na geral a 20 segundos do líder.
Nesta quinta-feira cumpre-se a 4.ª etapa da Volta à Catalunha, que terminaria com uma contagem de categoria especial instalada a 2.143 metros de altitude no alto de Vallter. No entanto, a tirada foi encurtada devido a ventos fortes esperados e a subida final foi riscada e vai terminar em Cantrodon, a menos de mil metros de altitude e cerca de 20 quilómetros antes do que estava planeado.