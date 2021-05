João Almeida foi sexto classificado na 16.ª etapa da Volta a Itália e regressou ao top-10 na classificação.

A etapa, de montanha, teve de ter o percurso redesenhado devido ao mau tempo e o camisola rosa Egan Bernal foi o primeiro a cruzar a linha da meta. O ciclista colombiano da INEOS chegou isolado e deixou o francês Romain Bardet e o italiano Damiano Caruso a 27 segundos.

O britânico Simon Yates, segundo na geral à entrada para a 16.ª etapa, sentiu dificuldades, perdeu 2.37 minutos para Bernal e caiu para o quinto posto, a mais de 4 minutos do líder.

Quanto a João Almeida, o excelente desempenho (gastou mais 1.21 minutos do que o vencedor) permitiu-lhe escalar do 13.º para o 10.º lugar da classificação geral. O jovem ciclista português passou a ser o melhor representante da Deceuninck-QuickStep, já que Remco Evenepoel teve um dia para esquecer: chegou a 24 minutos de Egan Bernal e caiu do 7.º para o 19.º posto da geral.

Nesta terça-feira há dia de descanso e o pelotão regressa a estrada no dia seguinte com nova etapa de montanha. Egan Bernal tem a camisola rosa segura por 2.24 minutos à maior sobre Damiano Caruso, que é agora o perseguidor mais direto do colombiano.