Vuelta: Philipsen vence oitava etapa, João Almeida mantém terceiro lugar
O belga conquistou ao sprint a etapa que ligou Monzón Templário e Saragoça
Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck) venceu ao sprint este sábado a oitava etapa da Volta a Espanha, após 163,5 quilómetros entre Monzón Templário e Saragoça.
O belga, que já tinha triunfado nesta edição na primeira etapa, bateu o italiano Elia Viviani (Lotto) e o britânico Ethan Vernon (Israel-Premier Tech), todos com o tempo de 3:43.48 horas.
Na classificação geral, o norueguês Torstein Traeen (Bahrain Victorious) segurou a camisola vermelha, com 2:33 minutos de vantagem sobre o dinamarquês Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike). João Almeida (UAE Emirates) chegou com o mesmo tempo do vencedor, no pelotão, e continua em terceiro, a 2:41 minutos do líder da geral.
A Volta a Espanha prossegue este domingo. O pelotão enfrenta 195,5 quilómetros entre Alfaro e a Estância de Esqui de Valdezcaray, com um final de prova com uma subida de primeira categoria.